Александр Зубков забил свои первые голы за "Ференцварош" в текущем сезоне.

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков оформил дубль за "Ференцварош" в матче 1/16 финала Кубка Венгрии.

Команда украинца на этой стадии в гостях играла против представителя одного из низших дивизионов "Текеля" и одержала разгромную победу со счетом 7:0.

Зубков отличился дублем еще в первом тайме. Сперва украинец нанес точный удар после ошибки вратаря, который отбил мяч прямо на него, а затем закрутил мяч под дальнюю штангу.

Для украинского футболиста это первые голы за "Ференцварош" в текущем сезоне.

Напомним, что Зубков получил вызов в сборную Украины на ноябрьские матчи.

🇺🇦💪 Олександр Зубков відзначився дублем у Кубку Угорщини pic.twitter.com/3C747D1mUP — Футбол 24 (@football24tv) October 27, 2021

🇺🇦💪 Олександр Зубков відзначився дублем у Кубку Угорщини – красивий гол українця pic.twitter.com/Es23iQoFhW — Футбол 24 (@football24tv) October 27, 2021

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Александр Зубков: карьера

25-летний Зубков является воспитанником "Шахтера". В Украине он на правах аренды выступал за "Мариуполь", а за "Шахтер" провел всего 22 матча.

В 2019 году Зубков перешел в "Ференцварош" - сперва на правах аренды, а затем подписал полноценный контракт с венгерским клубом.

С "Ференцварошем" Зубков дважды стал чемпионом Венгрии и сыграл в Лиге чемпионов. Всего на его счету 16 голов в 90 матчах за клуб.

За сборную Украины Зубков провел 16 игр, забив 1 гол.

Автор: Антон Дударь