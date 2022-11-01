Поль Погба продолжает лечить травму.

Действующие чемпионы мира, французы, перед мундиалем в Катаре продолжают нести кадровые потери. Полузащитник "Ле Блю" Поль Погба из-за травмы не поедет на ЧМ.

Об этом сообщила агент футболиста Рафаэла Пименто.

"После вчерашних и сегодняшних медицинских осмотров очень больно сообщать, что Полю Погба все еще нужна реабилитация после операции. Поэтому Поль не сможет присоединиться к сборной Франции в Катаре", - сказала Пименто для RMC Sport.

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29-летний Погба в сентябре был прооперирован - он жаловался на боли в колене.

Погба выступает за национальную команду Франции с 2013 года. В его активе 91 поединок и 11 забитых мячей за "Ле Блю". Он был лидером команды на триумфальном ЧМ-2018, а также стал вице-чемпионом Европы в 2016 году.

Добавим, что сборная Франции не сможет рассчитывать на Нголо Канте и Майка Меньяна. Оба травмированы. Также под вопросом поездка Рафы Варана в Катар.

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Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Франция попала в квартет D, где сыграет против Дании, Туниса и Австралии. Полный состав всех групп по ссылке.

Мундиаль в Катаре станет последним, в котором примут участие 32 команды. Начиная с 2026 года количество участников на турнире достигнет 48 команд.

Также турнир пропустит бывший партнер Погба по "МЮ" – Давид Де Хеа.