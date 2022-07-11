Атакующий полузащитник национальной сборной Франции Поль Погба вернулся в "Ювентус" после этапа карьеры в английском "Манчестер Юнайтед".
Туринский гранд объявил о подписании контракта с 29-летним футболистом на своем официальном сайте.
"Поль вернулся в Турин. Он ушел отсюда мальчишкой, а вернулся уже мужчиной и чемпионом. Но одно осталось неизменным – желание вместе еще раз написать незабываемые страницы клубной истории.
Погба вернулся, и мы очень счастливы!", - говорится в заявлении пресс-службы "Ювентуса".
Стоит отметить, что один из лучших креативных полузащитников мира достался туринцам совершенно бесплатно. Ранее Погба покинул "МЮ" на правах свободного агента, так как его контракт с "красными дьяволами" истек.
Отмечается, что Погба подписал контракт с "Ювентусом" до 30 июня 2026 года.
Напомним, ранее "Ювентус" также бесплатно подписал звездного аргентинского вингера Анхеля Ди Марию.
Поль Погба: карьера и достижения
- Первым профессиональным клубом Погба был "Манчестер Юнайтед". Однако француз не смог пробиться в состав первой команды манкунианцев и в 2012 году принял решение перейти в "Ювентус".
- За туринский клуб Поль выступал с 2012 по 2016 год. За все время в "Ювентусе" Погба сыграл в 177 матчах, забил 34 гола и отдал 40 результативных передач.
- В составе "Ювентуса" полузащитник четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка Италии.
- Позже Погба перешел в "Манчестер Юнайтед" за € 105 миллионов. В футболке "Юнайтед" хавбек сыграл 232 матча во всех турнирах и отличился 39 забитыми голами и отдал 51 результативную передачу.
- В сезоне 2016/17 Погба выиграл Лигу Европы с "Манчестер Юнайтед".
- За национальную сборную Франции Погба сыграл 91 матч и забил 11 голов.
- В составе сборной стал чемпионом мира в 2018 году, а также победителем Лиги наций в сезоне 2020/21.