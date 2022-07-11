Поль Погба вернулся в туринский "Ювентус" на правах свободного агента.

Атакующий полузащитник национальной сборной Франции Поль Погба вернулся в "Ювентус" после этапа карьеры в английском "Манчестер Юнайтед".

Туринский гранд объявил о подписании контракта с 29-летним футболистом на своем официальном сайте.

"Поль вернулся в Турин. Он ушел отсюда мальчишкой, а вернулся уже мужчиной и чемпионом. Но одно осталось неизменным – желание вместе еще раз написать незабываемые страницы клубной истории.

Погба вернулся, и мы очень счастливы!", - говорится в заявлении пресс-службы "Ювентуса".

Стоит отметить, что один из лучших креативных полузащитников мира достался туринцам совершенно бесплатно. Ранее Погба покинул "МЮ" на правах свободного агента, так как его контракт с "красными дьяволами" истек.

Отмечается, что Погба подписал контракт с "Ювентусом" до 30 июня 2026 года.

Напомним, ранее "Ювентус" также бесплатно подписал звездного аргентинского вингера Анхеля Ди Марию.

Поль Погба: карьера и достижения