Александр Зинченко всех развеселил.

Один из героев украинской сборной в поединке против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022 Александр Зинченко показал, как его дома встретила дочь.

Ева, которая всего три месяца назад появилась на свет, показала папе случайно средний палец. "Зина" не растерялся и сделал из этого веселое сообщение в Instagram.

"Доця встретила. На что наиграл папка, то и получил", - подписал забавный снимок Саша.

Напомним, что Зинченко помпезно встретил жену с дочкой после родов.

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Автор: Артем Будрин