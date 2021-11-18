Влада Седан и Александр Зинченко воспитывают дочь Еву / фото instagram.com/zinchenko_96
Один из героев украинской сборной в поединке против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022 Александр Зинченко показал, как его дома встретила дочь.
Ева, которая всего три месяца назад появилась на свет, показала папе случайно средний палец. "Зина" не растерялся и сделал из этого веселое сообщение в Instagram.
фото instagram.com/zinchenko_96
"Доця встретила. На что наиграл папка, то и получил", - подписал забавный снимок Саша.
Напомним, что Зинченко помпезно встретил жену с дочкой после родов.
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Зинченко и Седан: как создавалась семья
- О романе Александра Зинченко и телеведущей Влады Седан стало известно в июне 2019-го, когда футболист поцеловал любимую в прямом эфире.
- Зинченко сделал предложение Седан на стадионе, а свадебную церемонию пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.
- Торжественное событие прошло в Киеве 24 августа 2020 года, о чем сообщила сама невеста.
- Позже Зинченко разместил на своей странице в Instagram свадебный клип.