Усман Дембеле провел потрясающий матч против туринского "Ювентуса".

В среду, 27 июля, каталонская "Барселона" в рамках подготовки к новому сезону сыграла товарищеский поединок против туринского "Ювентуса". Игра завершилась вничью 2:2.

На этот поединок Хави выпустил в стартовом составе летних новичков команды Андреаса Кристесена и Роберта Левандовски, а Масимилиано Аллегри - Бремера, Анхеля Ди Марию и Николо Ровеллу.

Счет в игре был открыт на 34-й минуте. Французский вингер "сине-гранатовых" Усман Дембеле эффектно разобрался с несколькими игроками соперника и отправил мяч в сетку ворот "Ювентуса". Спустя пять минут форвард туринского клуба Мойзе Кин отыграл этот мяч. А уже через минуту Дембеле оформил дубль, снова красивыми финтами оставив не у дел защитников "Юве".

Тем не менее, выиграть этот "Барселоне" не удалось. Кин решил не отставать от своего соперника и также забил второй мяч, но сделал это на 51-й минуте. Больше командам забить в этой встрече не удалось и финальный свисток зафиксировал ничью.

"Барселона" - "Ювентус" - 2:2

Голы: Дембеле, 34, 40 - Кин, 39, 51

"Барселона": тер Штеген (Пенья, 46), Роберто (Дест, 32; Касадо, 78), Кристенсен (Пике, 62), Гарсия (де Йонг, 46), Альба (Бальде, 63), Нико (Гави, 46), Бускетс (Пьянич, 46), Кессье (Торре, 63), Дембеле (Рафинья, 46; Абде, 77), Левандовски (Депай, 62), Обамеянг (Фати, 46; Кольядо, 77)

"Ювентус": Щенсный (Перин, 46), Данило (Компаньон, 61), Бонуччи (Гатти, 46), Бремер (Ругани, 59), Алекс Сандро (Пеллегрини, 60), Ди Мария (Суле, 77), Закария, Ровелла, Локателли (Фаджоли, 61), Куадрадо (Барбьери, 78), Кин (Кудриг, 78)

Предупреждения: Кольядо (78) – Ди Мария (74), Барбьери (85)

Обзор матча:

У "Барселоны" запланированы еще два матча в рамках турне по США. 31 июля команда сыграет против "Нью-Йорк Ред Буллс", а 7 августа померяется силами с мексиканским клубом "УНАМ Пумас". У "Ювентуса" также запланированы еще два поединка. 31 июля подопечные Аллегри сыграют против мадридского "Реала", а 7 августа против "Атлетико".

Добавим, что чемпионат Испании стартует 13 августа. В первом туре Ла Лиги "Барселона" на своем поле сыграет против "Райо Вальекано". "Ювентус" свой первый матч в рамках чемпионата Италии сыграет 15 августа против "Сассуоло".

Напомним, ранее каталонская "Барселона" в товарищеских матчах в рамках турне в США с разгромным счетом обыграла "Интер Майами" (6:0), и благодаря шедевральному голу бразильца Рафиньи одолела "Реал" Мадрид.

Вас также могут заинтересовать новости: