"Барселона" отгрузила шесть безответных голов в ворота соперника.

В среду, 20 июля, "Барселона" в рамках предсезонного турне по США провела товарищеский матч против "Интер Майами", собственником которого является легендарный экс-футболист Дэвид Бекхэм. Поединок завершился разгромной победой испанского гранда со счетом 6:0.

В первом тайме в составе "сине-гранатовых" отличились Пьер-Эмерик Обамеянг, летний новичок Рафинья и Ансу Фати. После перерыва голы забивали Гави, Мемфис Депай и Усман Дембеле.

Помимо Рафиньи, за Барселону сыграли еще два новичка - защитник Андреас Кристенсен и полузащитник Франк Кессье.

"Интер Майами" – "Барселона" - 0:6

Голы: Обамеянг, 19, Рафинья, 25, Фати, 41, Гави, 55, Депай, 69, Дембеле, 70

Обзор матча:

Следующий товарищеский матч "Барселона" проведет против мадридского "Реала". Игра запланирована на 24 июля.

В первом туре нового сезона чемпионата Испании "Барселона" сыгрет 13 августа. На своем поле каталонцы примут "Райо Вальекано".

Ранее УНИАН сообщал, что "Барселона" объявила о переходе знаменитого польского нападающего Роберта Левандовски. Поляк стал четвертым новичком испанского гранда в летнее межсезонье.

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