Роберт Левандовски подписал контракт с испанским грандом на 4 года.

Нападающий национальной сборной Польши Роберт Левандовски завершил свой переход из "Баварии" в "Барселону". Ранее клубы объявили о договоренности по трансферу.

Каталонский клуб официально презентовал своего звездного новичка.

Сообщатеся, что Левандовски подписал контракт с "Барселоной" на 4 года.

"Бавария" получит за трансфер польского голеадора 45 миллионов евро.

Кроме того, мюнхенцы смогут заработать еще 5 миллионов евро бонусами, в случае успешного выступления Роберта в новом клубе. Сумма отступных установлена в размере 500 миллионов евро.

По информации журналиста Жерара Ромеро, Левандовски пошел на сокращение зарплаты ради перехода в "Барселону. В новом клубе польский форвард будет зарабатывать 9 миллионов в год чистыми. В мюнхенском клубе Роберт получал 12 миллионов в год.

В минувшем сезоне Роберт Левандовски сыграл за "Баварию" 46 матчей и забил 50 голов, если учитывать все турниры. Во второй раз он выиграл Золотую бутсу, которая вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов за сезон.

Напомним, Левандовски стал уже четвертым новичком "Барселоны" в летнее трансферное окно. Ранее клуб объявил о подписании бразильского вингера Рафиньи из "Лидса", экс-защитника "Челси" Андреаса Кристенсена и полузащитника "Милана" Франка Кессье.

Роберт Левандовски: карьера в "Баварии"

Левандовски пришел в "Баварию" в 2014 году на правах свободного агента. Его предыдущим клубом была "Боруссия" Дортмунд.

За период карьеры в "Баварии" Роберт забил 344 мяча в 375 поединках.

Роберт Левандовски 10 раз становился чемпионом Германии, четыре раза выигрывал Кубок Германии и 6 раз Суперкубок страны. По одному разу поляк побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.

В 2021 году Левандовски был близок к получению Золотого мяча. Но в итоге награду завоевал форвард ПСЖ Лионель Месси, а поляк был признан лучшим футболистом года по версии FIFA.

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