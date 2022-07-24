В матче против "Реала" дебютировал в составе "Барселоны" Роберт Левандовски, но ему забить не удалось.

24 июля в Лас-Вегасе (США) на стадионе "Эллиджиант" состоялся товарищеский матч, в котором "Барселона" противостояла мадридскому "Реалу". Встреча завершилась победой "сине-гранатовых" с минимальным счетом 1:0.

В составе "Барселоны" отличился звездный новичок команды Рафинья, проводивший вторую игру после перехода из "Лидс Юнайтед". Вингер поразил ворота соперников на 27-й минуте матча.

"Реал" пытался отыграться, но был ближе к тому, чтобы пропустить второй раз. Спасал только Куртуа. Тибо, к слову, был единственным игроком, проведшим на поле весь поединок. Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.

Участие в поединке принял еще один новичок "Барселоны" - польский форвард Роберт Левандовски, который отыграл весь первый тайм.

"Реал" - "Барселона" - 0:1

Гол: Рафинья, 27

"Реал": Куртуа, Васкес (Одриосола, 71), Милитао (Вальехо, 62), Рюдигер (Менди, 46), Алаба (Начо, 46), Вальверде (Модрич, 46), Тчуамени (Кроос, 46), Камавинга (Каземиро, 46), Родриго (Себальос, 70), Азар (Асенсио, 46), Винисиус Жуниор (Мариано Диас, 70)

"Барселона": тер Штеген (Пенья, 62), Араухо (Дест, 63), Кристенсен (де Йонг, 46), Эрик Гарсия (Пике, 63), Альба (Бальде, 46), Бускетс (Нико Гонсалес, 63), Педри (Серджи Роберто, 63), Гави (Кессье, 46), Рафинья (Депай, 63), Левандовски (Обамеянг, 46), Фати (Дембеле, 46)

Гол Рафиньи:

Обзор матча:

Стоит отметить, что Рафинья стал самым дорогим приобритением "Барселоны" в летнее трансферное окно. За форварда сборной Бразилии "сине-гранатовые" заплатили английскому "Лидсу" 58 миллионов евро, еще 7 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Напомним, 20 июля "Барса" разгромила "Интер Майами" со счетом 6:0. Для "Реала" встреча с "сине-гранатовыми" стала первой после завершения сезона-2021/2022. Мадридцев ждут еще спарринги против "Америки" и "Ювентуса", а каталонцев - против "Ювентуса", "Нью-Йорк Ред Буллз" и "Пумаса".

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