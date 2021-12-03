Главный тренер "Динамо" высказался о рекорде Лионеля Месси.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что Лионель Месси заслуженно стал обладателем "Золотого мяча".

Румынского специалиста цитирует Рlaysport.ro.

Луческу считает, что Копа Америку выиграть труднее, чем Евро, а потому Месси справедливо получил "Золотой мяч".

"Мне кажется, что это правильный выбор, потому что Месси был определяющим фактором в победе Аргентины на Кубке Америки, более сильном соревновании, чем чемпионат Европы. Подумайте о том, сколько больших игроков из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили, Уругвая играют в больших европейских клубах. Месси часто обвиняли в том, что он не смог помочь национальной сборной выиграть трофей. Он сделал это сейчас, он забил, он отдал решающие передачи, он был капитаном команды", - сказал Мирча.

"Мы также не можем ставить под сомнение его достижения на клубном уровне. В первой половине года он продолжал быть двигателем полностью разрушенной команды "Барселона", уравновешивая команду с 18-19-летними детьми, такими как Педри", - добавил Луческу.

Румын заметил, что трансфер Месси в ПСЖ поспособствовал тому, что France Football вручил награду именно ему.

"Это, вероятно, где-то поспособствовало, потому что сегодняшний футбол - это бизнес, приносящий горы денег. Если бы Месси остался в "Барселоне", то он, возможно, не выиграл бы "Золотой мяч". Большой ошибкой французов стало то, что они не нашли способа вручить Левандовски "Золотой мяч" за прошлый год, когда он не вручался из-за пандемии. Или отдать его в 2021 году и Месси, и Левандовски. Мне очень нравится польский форвард, он выдающийся футболист. Он заслужил получить "Золотой мяч" за всю свою карьеру. Непросто забивать десятки голов сезон за сезоном, при этом не расслабляться ни в клубе, ни в сборной, как в случае с Роналду. Он достойно воспринял это событие и результат", - заявил Луческу.

Лионель Месси: седьмой "Золотой мяч"

Месси в седьмой раз в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Ранее он получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Месси - рекордсмен по выигранным "Золотым мячам". Он на две награды опережает португальца Криштиану Роналду.

В этом году аргентинский нападающий выиграл Кубок Америки со своей национальной сборной, а с "Барселоной" в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Испании.

В 2021 году Месси забил 41 гол и отдал 17 голевых передач в 56 матчах во всех турнирах. Он становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании 2020-2021 и Кубка Америки.

Автор: Артем Будрин