Мирча Луческу / фото УНИАН, Олег Куцкий

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что Лионель Месси заслуженно стал обладателем "Золотого мяча".

Румынского специалиста цитирует Рlaysport.ro.

Луческу считает, что Копа Америку выиграть труднее, чем Евро, а потому Месси справедливо получил "Золотой мяч".

"Мне кажется, что это правильный выбор, потому что Месси был определяющим фактором в победе Аргентины на Кубке Америки, более сильном соревновании, чем чемпионат Европы. Подумайте о том, сколько больших игроков из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили, Уругвая играют в больших европейских клубах. Месси часто обвиняли в том, что он не смог помочь национальной сборной выиграть трофей. Он сделал это сейчас, он забил, он отдал решающие передачи, он был капитаном команды", - сказал Мирча.

"Мы также не можем ставить под сомнение его достижения на клубном уровне. В первой половине года он продолжал быть двигателем полностью разрушенной команды "Барселона", уравновешивая команду с 18-19-летними детьми, такими как Педри", - добавил Луческу.

Румын заметил, что трансфер Месси в ПСЖ поспособствовал тому, что France Football вручил награду именно ему.

"Это, вероятно, где-то поспособствовало, потому что сегодняшний футбол - это бизнес, приносящий горы денег. Если бы Месси остался в "Барселоне", то он, возможно, не выиграл бы "Золотой мяч". Большой ошибкой французов стало то, что они не нашли способа вручить Левандовски "Золотой мяч" за прошлый год, когда он не вручался из-за пандемии. Или отдать его в 2021 году и Месси, и Левандовски. Мне очень нравится польский форвард, он выдающийся футболист. Он заслужил получить "Золотой мяч" за всю свою карьеру. Непросто забивать десятки голов сезон за сезоном, при этом не расслабляться ни в клубе, ни в сборной, как в случае с Роналду. Он достойно воспринял это событие и результат", - заявил Луческу.

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Лионель Месси: седьмой "Золотой мяч"

  • Месси в седьмой раз в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Ранее он получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. 
  • Месси - рекордсмен по выигранным "Золотым мячам". Он на две награды опережает португальца Криштиану Роналду.
  • В этом году аргентинский нападающий выиграл Кубок Америки со своей национальной сборной, а с "Барселоной" в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Испании.
  • В 2021 году Месси забил 41 гол и отдал 17 голевых передач в 56 матчах во всех турнирах. Он становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании 2020-2021 и Кубка Америки.

Автор: Артем Будрин