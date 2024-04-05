Спортсмен надеется, что эта война скоро закончится.

Украинский футболист, защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко уверяет, что при необходимости, если его мобилизуют, готов воевать за Украину.

Как пишет SPORT .UA, украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко поделился мыслями относительно войны в Украине.

"Что бы я делал, если бы меня призвали? Я бы пошел воевать. У меня есть друзья, которые воюют. Трудно осознать, что совсем недавно мы ходили в одну школу, играли на детской площадке или на футбольном поле, а теперь им приходится защищать нашу страну", - сказал футболист.

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Он признается, что ему очень тяжело воспринимать происходящее - жестокую войну, гибель людей и тот факт, что на фронте сейчас его знакомые, друзья. Но это - реальность и украинцам нельзя сдаваться.

"Ситуация в Украине очень тяжелая, но я и моя семья гордимся нашим Президентом. Я знаю, что некоторые могут подумать, что мне гораздо легче... быть здесь, в Лондоне, чем там, в Украине. Я очень надеюсь, что эта война скоро закончится", - говорит Зинченко.

Справка УНИАН. Александр Зинченко родился 15 декабря 1996 года в Радомышле Житомирской области - украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба "Арсенал" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020).

На фронте погиб бывший гандболист Чуприна - подробности

Как сообщал УНИАН, на войне, которую РФ развязала против Украины, погиб бывший гандболист Сергей Чуприна. С ним попрощались 1 апреля в Виннице. Говорилось, что долгих 8 месяцев семья и друзья надеялись, что Сергей Чуприна жив. К сожалению, в конце марта 2024 года поступила неутешительная весть: 26 июля 2023 года в боях за Роботино 43-летний винницкий гандболист погиб.

Мужчину хорошо знали в спортивном сообществе. Ведь он был вице-чемпионом первой лиги Украины по гандболу, победителем Универсиады среди сборных команд высших учебных заведений Винницкой области и капитаном сборной команды своего региона. Также он делал весомый вклад в популяризацию своего вида спорта - помогал организовывать соревнования различного уровня.

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