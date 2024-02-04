"Арсенал" сократил отставание от "Ливерпуля" в турнирной таблице АПЛ.

В воскресенье, 4 февраля, состоялся центральный поединок 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Арсенал" принимал "Ливерпуль".

Игра прошла на стадионе "Эмирейтс" и завершилась победой хозяев поля.

Счет в матче был открыт на 14-й минуте - гол забил вингер "Арсенала" Букайо Сака. Активное участие в голевой атаке хозяев поля принял Александр Зинченко. В компенсированное к первому тайму время "Ливерпуль" отыгрался - гол в собственные ворота забил защитник "канониров" Гэбриэл. На 67-й минуте хозяева поля вышли вперед во второй раз - отличился бразильский вингер Гэбриэл Мартинелли.

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Точку в игре поставил Леандро Троссард, забивший третий мяч в ворота "Ливерпуля" на 90+2-й минуте Ассистировал ему Якуб Кивиор.

"Арсенал" - "Ливерпуль" - 3:1

Голы: Сака, 14, Мартинелли, 67, Троссард, 90+2 - Гэбриэл, 45+3 аг

Удаление: Конате, 88

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел на эту игру в стартовом составе и отыграл один тайм. После перерыва его заменил польский защитник Якуб Кивиор. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 6,6 балла.

"Арсенал" набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Ливерпуль" с 51 очком идет на первом месте.

В следующем туре чемпионата Англии "Арсенал" в гостях сыграет с "Вест Хэмом", а "Ливерпуль" примет на своем поле "Бернли".

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