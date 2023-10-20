"Заря" поднялась на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

В пятницу, 20 октября, состоялся поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Оболонь" принимала "Зарю".

Игра проходила на стадионе "Оболонь-Арена" в Киеве и завершилась победой луганского клуба со счетом 3:2.

"Заря" повела в счете в самом дебюте встречи - на пятой минуте гол с передачи Петара Мичина забил Эдуардо Герреро.

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Спустя 15 минут "Оболони" удалось сравнять счет - после передачи Сергея Косовского отличился Сергей Суханов. А на 28-й минуте "пивовары" вышли вперед - Суханов реализовал пенальти, оформив дубль в этой игре.

В конце первого тайма "Заря" счет сравняла - дубль оформил Эдуардо Герреро.

На 74-й минуте Арсений Батагов забил третий мяч луганчан в этой игре и вновь вывел команду вперед. А на 88-й минуте Денис Антюх реализовал пенальти, установив финальный счет на табло.

"Оболонь" - "Заря" - 2:4

Голы: Суханов, 20, 27 (пен.) - Герреро, 5, 38, Батагов, 74

"Оболонь": Рыбка, Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Карась, Нагиев, Дубко (Черненко, 67), Мороз, Косовский (Слободян, 80), Тарануха (Груша, 79), Суханов (Краснопир, 56)

"Заря": Турбаевский, Вантух, Батагов, Джордан, Данченко, Яцык, Жан Клод (Нагнойный, 56), Горбач, Мичин, Антюх, Герреро

Предупреждения: Прокопенко, 24, Дубко, 41 - Жан Клод, 23, Тарануха, 71, Джордан, 77

"Заря" набрала 9 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 9 очков. "Оболонь" с 12 баллами идет на 10-й позиции.

В следующем туре чемпионата Украины "Заря" сыграет против "Полесья", а "Оболонь" встретится с черкасским ЛНЗ.

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