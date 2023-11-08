Матч "Зари" и "Маккаби" Тель-Авив пройдет в польском Люблине.

В четверг, 9 ноября, в рамках четвертого тура группового раунда Лиги конференций УЕФА луганская "Заря" сыграет против израильского "Маккаби" Тель-Авив.

Из-за полномасштабной войны в Украине номинально домашний матч луганский клуб сыграет на стадионе "Арена Люблин" в Польше. Главным арбитром этой встречи назначен шотландский рефери Джон Битон.

"Заря" и "Маккаби" в текущем сезоне группового раунда Лиги конференций сыграли по два матча. Матч 3-го тура между этими командами был перенесен на более поздний срок из-за войны Израиля против ХАМАС.

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В текущем розыгпыше ЛК луганчане сыграли вничью с бельгийским "Гентом" (1:1) и победили исландский "Брейдаблик" (3:2). С 4 очками в активе украинский клуб занимает второе место в группе. "Маккаби" в текущем розыгрыше Лиги конференций обыграл "Брейдаблик" (3:2) и проиграл "Генту" (0:2). Израильский клуб с 3 баллами занимает третью строчку. Лидирует в группе "Гент" с 7 баллами. Замыкает квартет "Брейдаблик" - 0 очков.

Перед матчем против "Маккаби" подопечные Валерия Кривенцова сыграли вничью против "Вереса" (2:2) в рамках 13-го тура УПЛ.

"Маккаби" Тель-Авив из-за войны в Израиле последний свой матч сыграл еще 5 октября в рамках Лиги конференций против "Гента".

Заря - Маккаби Тель-Авив: прогноз

Фаворитом этого поединка по мнению аналитиков является израильский клуб. Ставки на победу "Маккаби" принимаются с коэффициентом 1,78. Победа "Зари" оценена коэффициентом 4,60. Ничья - 3,65.

Эксперты считают, что в матче "Зари" и "Маккаби" будет мало забитых голов. Ставки на тотал голов больше 2,5 принимают с коэффициентом 1,92. На тотал голов меньше 2,5 коэффициент 1,88.

На гол "Зари" в матче против "Маккаби" можно сделать ставку с коэффициентом 1,52. Гол израильского оценивается коэффициентом 1,18.

Наиболее вероятным исходом поединка "Заря" - "Маккаби" является победа израильского клуба со счетом 1:0. На такой результат можно сделать ставку с коэффициентом 7,30.

Заря - Маккаби Тель-Авив: трансляция

Поединок 4-го тура Лиги конференций "Заря" - "Маккаби" Тель-Авив на территории Украины в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, действующим победителем Лиги конференций является английский "Вест Хэм". "Молотобойцы" обыграли "Фиорентину" в финале прошлого сезона.

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