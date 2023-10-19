Матч "Маккаби" - "Заря" перенесен на 25 ноября.

Европейский футбольный союз принял решение пойти навстречу клубам из Израиля, которые попросили перенести их ближайшие игры в еврокубках.

Таким образом, поединок третьего тура группового раунда Лиги конференций "Маккаби" Тель-Авив - "Заря" Луганск, изначально запланированный на 26 октября, перенесен на 25 ноября. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Также был перенесен и поединок третьего тура группового раунда Лиги Европы "Вильярреал" – "Маккаби" Хайфа. Эта игра пройдет в среду, 6 декабря.

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Луганская "Заря" накануне выступала против переноса матча против "Маккаби" на более поздний срок. В официальном заявлении клуба такая позиция объяснялась тем, что в Украине война идет уже 10 лет и несмотря на это, "Заря" ни разу не просила о переносе еврокубковых игр. Также в луганском клубе указывали на тяжелый календарь для команды в ноября.

Стоит отметить, что у "Зари" на 25 ноября был запланирован поединок 15-го тура УПЛ против "Колоса". Таким образом, луганскому клубу и УПЛ нужно искать новую дату для этой игры.

Напомним, луганская "Заря" в турнирной таблице группы В Лиги конференций после двух туров занимает второе место, набрав 4 очка. Лидирует в группе бельгийский "Гент", у которого также 4 балла. "Маккаби" Тель-Авив идет на 3-й позиции с 3 очками. Замыкает квартет "Брейдаблик", имеющий в пассиве два поражения.

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