Сборные Бельгии и Швеции не будет доигрывать поединок 8-го тура квалификации Евро-2024.

В Европейском футбольном союзе принали окончательное решение касательно матча 8-го тура квалификации Евро-2024 по футболу между сборными Бельгии и Швеции, который был прерван из-за теракта в Брюсселе.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, эту встречу доигрывать не будут, а результат первого тайма - 1:1 - утвержден, как финальный результат поединка. Кроме того, полученные желтые карточки в этой игре остаются действительными - в первом тайме Маттиас Сванберг заработал "горчичник".

Решение УЕФА обосновано тем, что на следующий день доигрывание поединка было невозможным. Ассоциации футбола Бельгии и Швеции были не против зафиксировать счет 1:1.

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Таким образом, Бельгия и Швеция получат по одному очку. В активе бельгийцев будет 17 заработанных очков за 7 сыгранных матчей, у Швеции - 7 набранных баллов в шести играх.

Отметим, что сборная Бельгии занимает первое место в группе F и уже гарантировала себе выход на Евро-2024. Сборная Швеции остается на третьем месте и уже упустила шанс пробиться на континентальное первенство.

Напомним, матч Бельгия - Швеция состоялся 16 октября в Брюсселе. По ходу встречи стало известно о террористической атаке, произошедшей примерно за полтора часа до начала игры в центре города, в результате которой два болельщика сборной Швеции погибли, а еще один был ранен.

После первого тайма при счете 1:1 было объявлено, что матч не будет доигран.

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