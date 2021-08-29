"Ворскла" и "Львов" потерпели поражения.

Состоялись заключительные матчи шестого тура Украинской Премьер-лиги. "Заря" и "Рух" одержали домашние победы с минимальным счетом.

Луганская команда принимала полтавскую "Ворсклу" и забила единственный и победный гол во втором тайме. Сработала замена Виктора Скрипника: 19-летний ганец Реймонд Овусу Фримпонг за 10 минут до конца игры поразил ворота Дмитрия Ризныка.

"Заря" - "Ворскла" - 1:0

Гол: Фримпонг, 83

"Заря": Мацапура, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Назарина, Громов (Шахаб, 60), Кочергин, Булеца, Кабаев (Фримпонг, 79), Гладкий (Аллахьяр, 60)

"Ворскла": Ризнык, Чеснаков, Тамм, Бондаренко, Пердута, Якубу (Пуцлин, 46), Челядин, О. Тилль, Скляр (Кушниренко, 82), Кане, Степанюк (Эсеола, 70)

Видео будет дополняться.

А во львовском дерби "Рух" обыграл "Львов", который уволил недавно тренера.

"Рух" - "Львов" - 1:0

Гол: Ренанн (66, автогол)

"Рух": Панькив, Карасюк, Федорчук (Лях, 90+4), Притула (Кухарук, 86), Климчук (Сыч, 90+4), Белый, Гагун, Борячук (Карабин, 86), Кузик (Бойчук, 56), Мысык, Мартынюк

"Львов": Ильющенков, Романчук (Крушинский, 81), Махмутович, Якимец, Политыло, Брикнер (Альваро, 69), Бусько, Эрнест, Чирьяк (Довгий, 69), Ныч (Ренанн, 59), Грисьо (Семенов, 59)

Удаление: Карабин, 90+5 ("Рух")

Видео победного гола "Руха".

Украинская Премьер-Лига: 6-й тур

Автор: Артем Будрин