"Львов" неудачно стартовал в новом сезоне.

Анатолий Бессмертный покинул пост главного тренера футбольного клуба "Львов" после поражения от "Ингульца" в 5-м туре УПЛ.

Об этом сообщил официальный сайт "Львова".

Сообщается, что Бессмертный сам подал в отставку, которая была принята руководством клуба.

"Это непростое решение, однако команде нужны изменения. Могу заверить, что всегда был нацелен на результат, которого, к сожалению, не удалось достичь на старте чемпионата. Трудно объективно оценивать собственную работу - на детальный анализ будет время позже, но уже сейчас я чувствую, что команде нужны кардинальные изменения, чтобы продолжать совершенствоваться", - прокомментировал свое решение Бессмертный.

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Специалист возглавлял "Львов" с марта. В прошлом сезоне он сумел финишировать с командой на восьмом месте в УПЛ.

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В новом чемпионате Украины "Львов" провел пять матчей, не сумев выиграть ни разу: у команды 2 победы и 3 поражения.

Набрав 2 очка, львовяне расположились на 15-й позиции в турнирной таблице УПЛ.

Автор: Антон Дударь