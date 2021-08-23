Пятый тур чемпионата Украины по футболу закрывали аутсайдеры Премьер-лиги. "Львов" дома уступил "Ингульцу" с минимальным счетом - 1:2.
Команда Анатолия Бессмертного открыла первой счет забитым мячам во встрече, но во втором тайме буквально за две минуты "Ингулец" перевернул все с ног на голову. Клуб из Кировоградской области дважды забил и вырвал волевую победу.
Теперь "Ингулец" имеет 4 очка и занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. У "Львова" на два зачетных пункта меньше и они занимают 15-ю позицию.
"Львов" - "Ингулец" - 1:2
Голы: Грисьо, 14 - Козак, 53, Ситало, 54
"Львов": Ильющенков, Крушинский, Махмутович, Якимец, Политыло (Чирьяк, 83), Эрнест, Грисьо (Нич, 72), Ренан, Довгий (Брикнер, 72), О. Зозуля, Альваро (Шина, 72)
"Ингулец": Шуст, Салем, Запорожец, Шарай (Асмелаш, 89), Полегенько, Козак (Коваленко, 64), Бартулович (Коробенко, 65), Ситало (Гопей, 79), Шишка (Поспелов, 89), Опанасенко, Ковалев
Обзор игры от телеканалов "Футбол 1,2,3".
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