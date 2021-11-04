Заря борется за плей-офф Лиги конференций.

В четверг, 4 ноября, в рамках четвертого тура Лиги конференций луганская "Заря" принимала болгарский ЦСКА София. Матч проходил в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча "Заря" - ЦСКА София.

Счет в игре был открыт на 86-й минуте поединка - забила луганская "Заря". Автором мяча стал иранский форвард Шахаб. Второй гол луганчан забил Алахьяр на 90+5 минуте поединка.

Видео голов:

Заря - ЦСКА: что нужно знать

Это была четвертая встреча команд в официальных матчах: "Заря" выиграла дважды, один матч завершился вничью.

После четырех туров "Заря" набрала 6 очков и занимает в группе С третье место. У ЦСКА - 1 балл и последняя строчка. Лидирует "Буде-Глимт" (7 очков), на втором месте - "Рома" (6 очков).

В 3-м туре Лиги конференций "Заря" в гостях обыграла ЦСКА со счетом 1:0 благодаря голу Аллахьяра Сайядманеша.

Автор: Владимир Медяник