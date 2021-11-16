Евгений Левченко с оптимизмом смотрит в будущее.

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от матча "желто-синих" против сборной Боснии и Герцеговины в рамках квалификации ЧМ-2022.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина - Украина.

"У меня такое предчувствие, что сегодня нас прорвет и мы забьем 3-4 гола боснийцам. Это такое шестое чувство, надеюсь, оно не подведет. Всем удачи, держим кулаки. Украина вперед", - напечатал Левченко в своем Twitter.

Босния и Герцеговина - Украина: перед матчем

Автор: Артем Будрин