Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от матча "желто-синих" против сборной Боснии и Герцеговины в рамках квалификации ЧМ-2022.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина - Украина.
"У меня такое предчувствие, что сегодня нас прорвет и мы забьем 3-4 гола боснийцам. Это такое шестое чувство, надеюсь, оно не подведет. Всем удачи, держим кулаки. Украина вперед", - напечатал Левченко в своем Twitter.
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Босния и Герцеговина - Украина: перед матчем
- Игра начнется 16-го ноября в 21:45 в боснийском городе Зеница.
- Во Львове команды в октябре расписали ничью. Это будет вторая личная встреча сборных.
После семи поединков Украина занимает в своей отборочной группе третье место, набрав 9 очков. У Финляндии после аналогичного количества матчей - 11 очков. У боснийцев - 7 баллов и они потеряли даже математические шансы на выход на чемпионат мира, ведь сенсационно уступили финнам.
Боснийцы имеют кадровые потери перед матчем с Украиной.
Обслужит поединок один из лучших арбитров мира.
Ранее УНИАН сообщал о возможных вариантах, которые позволят Украине занять вторую строчку в группе и выйти в плей-офф.