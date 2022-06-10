Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко высказался о важности донесения информации о войне в Украине за границей, чтобы страна продолжала получать поддержку.
В эфире программы "Сніданок з 1+1" бывший тренер сборной Украины отметил, что мировая пресса начинает реже выносить заголовки об Украине на первые полосы.
"Сегодня обязательно нужен фандрайзинг, потому что прошло уже больше трех месяцев, и вы прекрасно понимаете, что эта волна начинает потихоньку уходить. Поэтому очень важно говорить, делать мероприятия, поддерживать постоянно в точке кипения, понимание, что война в Украине не закончилась, что в стране очень тяжелое положение, и люди должны обязательно помогать.
Заголовки в газетах про Украину постепенно исчезают, поэтому очень важно поддерживать эту линию, эту точку кипения и понимание того, что война продолжается. Нам нужна поддержка. Без нее будет очень тяжело", - сказал Шевченко.
Добавим, что накануне Андрей Шевченко побывал на благотворительном ужине-аукционе в Лондоне для сбора средств на восстановление Украины. По его словам, было собрано около миллиона долларов.
Ранее УНИАН сообщал, что знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина стала вторым амбассадором платформы United24.