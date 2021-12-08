Артем Милевский не знал, что является жертвой розыгрыша.

"Задержание" экс-футболиста "Динамо" Киев и сборной Украины Артема Милевского "сотрудниками СБУ" в одном из киевских ресторанов, как и предполагалось, оказалось пранком.

Соответствующий ролик появился на YouTube-канале Милевского - "Миля".

В описании к видео Милевский признался, что не знал о том, что это розыгрыш, который устроил его агент - Александр Панков.

"Саня Панков позвал меня на встречу с потенциальным партнером. И тут заглянули "спецслужбы". Я ж не знал, что это пранк и переживал все в реальности. После анонса этого видоса гудит весь интернет! Мастера, не обижайтесь! Этот выпуск все расставит на свои места. Но лучше в такие ситуации не попадать. Саня Панков, когда-то я тебя поймаю! Жди!", - отметил Милевский.

В самом ролике после того, как Милевский узнал, что это был розыгрыш, он признался, что ему было "очень стремно".

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику (18+)

Напомним, ранее "задержание" Милевского прокомментировали в СБУ.

Читайте такжеМилевский сравнил футбольные сборные Украины и России

Артем Милевский: завершение карьеры

Последним клубом Милевского стал "Минай", за который он выступал в прошлом сезоне.

23 сентября экс-нападающий сборной Украины объявил о завершении карьеры.

Милевский анонсировал прощальный матч, который может произойти весной.

Стало известно, что после окончания игровой карьеры Милевский может трудоустроиться в "Динамо".

На данный момент Милевский развивает свой YouTube-канал.

Автор: Антон Дударь