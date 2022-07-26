Йожеф Сабо оценил шансы "Динамо" в ответной игре Лиги чемпионов с "Фенербахче".

В среду, 27 июля, киевское "Динамо" сыграет ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче".

Легендарный в прошлом футболист и бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал предстоящий матч "бело-синих".

"У "Динамо" нет атаки. Забивать реально некому. Беседин – ну никакой сейчас, Цыганков сейчас слабенький, далекий от своих лучших показателей.

Поэтому наш, по сути, единственный шанс сохранить равновесие до конца игрового времени и дотянуть до лотереи из серии пенальти, где попытаться вытащить счастливый билет.

Думаю, что именно так будет играть Луческу. Да, есть вероятность поймать турков на контратаке, но она очень мала, потому что будем откровенны - "Фенербахче" и, собственно, Жезусу победа сейчас нужна больше, чем "Динамо", – приводит слова Сабо портал FootBoom.

Напомним, первый матч против "Фенербахче" киевское "Динамо" сыграло вничью 0:0. Номинально домашний матч "бело-синие" вынужденно играли в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Крола.

Фенербахче - Динамо: перед матчем

Победитель противостояния выйдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет против австрийского "Штурма". Проигравшая команда попадет в третий отборочный раунд Лиги Европы, где встретится с "Словацко" (Чехия).

"Фенербахче" перед ответной игрой против "Динамо" потеряло своего основного защитника Сердара Азиза. МРТ обнаружила у игрока надрыв мышц в области паха и кровотечение 3 степени.

"Динамо" в сезоне 2006/07 уже выбивало стамбульский "Фенербахче" из третьего раунда отбора ЛЧ. Тогда первый матч в Киеве "бело-синие" выиграли со счетом 3:1, а ответная игра в Стамбуле завершилась вничью - 2:2.

Также "Фенербахче" и "Динамо" пересекались на стадии группового этапа Лиги чемпионов в сезоне 2008/2009. Игра на поле "Фенербахче" завершилась вничью 0:0, а в столице Украины киевский гранд выиграл со счетом 1:0.

Вас также могут заинтересовать новости: