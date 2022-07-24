Первый поединок команд завершился без забитых голов.

В среду, 27 июля, киевское "Динамо" сыграет ответный поединок второго раунда квалификации Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче".

Игра пройдет на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле. Обслужит встречу бригада арбитров из Италии. Главный судья - Массимилиано Иррати, ассистенты рефери - Филиппо Мели, Доменико Рокка, четвертый арбитр - Джанлука Манганьелло.

Первый поединок команды сыграли 20 июля. "Динамо" вынужденно играло номинально домашний матч в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Крола. Встреча завершилась вничью - 0:0.

В целом команды сыграли равный матч, при небольшом преимуществе турецкого коллектива во владении мячом. Футболисты "Динамо" сумели нанести 8 ударов по воротам соперника, "Фенербахче" - 12. При этом следуеть отметить, что турки сумели 6 раз попасть в створ ворот, а "бело-синие" - 0. Это, пожалуй, главная проблема киевлян.

Фенербахче - Динамо: прогноз

Аналитики считают "Фенербахче" явным фаворитом второго матча.

Ставки на победу турецкого клуба в основное время принимаются с коэффициентом 1,68. Ничья оценивается котировкой 3,58. А коэффициенты на победу "Динамо" достигают уровня 5,00.

Кроме того, эксперты не сомневаются в том, что команды не порадуют зрителей высокой результативностью. На то, что соперники забьют не более двух мячей, предлагается коэффициент 1,67.

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Фенербахче - Динамо: перед матчем

Победитель противостояния выйдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет против австрийского "Штурма". Проигравшая команда попадет в третий отборочный раунд Лиги Европы, где встретится с "Словацко" (Чехия).

"Фенербахче" перед ответной игрой против "Динамо" потеряло своего основного защитника Сердара Азиза. МРТ обнаружила у игрока надрыв мышц в области паха и кровотечение 3 степени.

"Динамо" в сезоне 2006/07 уже выбивало стамбульский "Фенербахче" из третьего раунда отбора ЛЧ. Тогда первый матч в Киеве "бело-синие" выиграли со счетом 3:1, а ответная игра в Стамбуле завершилась вничью - 2:2.

Также "Фенербахче" и "Динамо" пересекались на стадии группового этапа Лиги чемпионов в сезоне 2008/2009. Игра на поле "Фенербахче" завершилась вничью 0:0, а в столице Украины киевский гранд выиграл со счетом 1:0.

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