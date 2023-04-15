Команды повторили рекорд чемпионата Украины по результативности.

Сегодня, 15 апреля, проходит второй игровой день 21-го тура Украинской Премьер-лиги. В первом матче субботы встретились претенденты на вылет "Металлист" и "Верес". Поединок состоялся на стадионе "Авангард" в Ужгороде.

Уже на 10-й минуте харьковчане вели в счете 2:0. За 13 минут "Верес" отыграл два мяча и установил паритет на табло. Голевая феерия продолжалась и на перерыв команды ушли со счетом 4:3 в пользу "Металлиста".

Особенно эффектным был гол нападающего харьковчан Богдана Бойчука, который из-за пределов штрафной попал в левую девятку.

Видео гола Бойчука (4:3):

Во втором тайме "Верес " забил еще дважды. В том числе дубль с пенальти оформил Андрей Близниченко. Всего он сегодня принял участие в четырех голах команды, ведь также записал в свой актив два ассиста.

Точку в матче поставил Владислав Наумец, вышедший со скамейки для запасных. Он установил окончательный счет 5:5.

"Металлист" - "Верес" 5:5

Голы: Картушов 6, Порох 10, Прядун 25, Бойчук 38, Наумец 82 - Андрей Близниченко 18 (пен.), 59 (пен.), Шарай 23, 54, Хондак 36

"Металлист": Ермолов, Мизюк, Ралюченко, Панасенко (Наумец 65), Прядун, Картушов (Демченко 73), Бойчук, Порох, Коррал, Романюк, Чидомере (Чайковский 46)

"Верес": Когут, Гагун, Вовченко, Близниченко (Дахновский 78), Пасич, Хондак, Шарай, Клец, Шарай, Гайдучик (Шестаков 76), Курко

Предупреждение: Мизюк 17, Романюк 40, Чайковский 49 - Когут 61, Дахновский 87, Гагун 88

Этот матч повторил рекорд УПЛ по результативности. Ранее шесть раз в чемпионате Украины команды забивали 10 раз. Однако еще ни разу в итоге не была зафиксирована ничья – до этого были лишь разгромные победы.

Команды набрали по одному очку и продолжают находиться на дне турнирной таблицы. "Верес" идет на 13-й позиции, имея в активе 20 зачетных баллов, а "Металлист" занимает 15 место с 19 очками на своем счету.

Вас также могут заинтересовать новости: