Наставник "желто-синих" поразил зрителей эффектным трюком.

Накануне судьбоносного поединка против сборной Австрии на Евро-2020 коуч украинской команды Андрей Шевченко забил шикарный гол во время тренировочной сессии "желто-синих".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Австрия.

Легенда отечественного спорта исполнил "сухой лист", закрутив "шведой" мяч в сетку ворот с отрицательного угла.

Видеоролик обнародовал Ютуб-канал vZbirna.

"Он сделал это как бы "между прочим". Просто пробил. Даже не с нулевого, а с отрицательного угла. И - фить! - залетело с большим запасом. Смотрите, как это делает этот гениальный мастер!", - прокомментировал гол "Шевы" его приятель и прессаташе Николай Васильков.

Напомним, что Шевченко недавно на тренировке в авантюрном стиле проверил бдительность Георгия Бущана. Также Андрей Николаевич уже успел объявить заявку сборной Украины на матч против Австрии.

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Автор: Артем Будрин