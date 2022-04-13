Юрий Вернидуб после начала войны вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ.

Главный тренер молдавського "Шерифа" Юрий Вернидуб, который после начала войны в Украине вступил в ряды ВСУ, рассказал, что входит в его обязанности.

Украинский тренер признался, что он не верил, что в Украине может начаться полномасштабная война.

"Что я делаю? Как сказать, все что нужно… Подвести, подготовить и все остальное. Очень тяжелый труд, поверь мне. С утра до вечера все это делаем. Наша задача привезти ребятам все готовое для того, чтобы они "подарки" слали нашим врагам … Я никогда не думал, что я сколько умею.

Чтобы кто-то сказал перед войной (что будет война – прим.), я бы подумал, что это больной человек, что этого никогда не будет. Но, видишь ли, жизнь так случилась. Даже нет слов сказать, что я чувствую себя в душе. Я никогда не думал серьезно, что такое будет.

Значит, видишь, я, наверное, очень хорошо думал об этих людях (о русских военных - прим.). Я даже не могу сказать, что это люди.

Это - биологическая масса баранов и ослов. Они или курят что-нибудь серьезное, или принимают очень серьезное. Ты их слушаешь, смотришь, и не можешь понять действительно ли они больные люди, или зомбированы.

Не люди, а эта масса. Животными я не могу их назвать, потому что у животного есть сердце и душа, а у них нет ни сердца, ни души", - сказал Вернидуб в интервью программе "pressing".

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

Отметим, что Юрий Вернидуб не единственный представитель спорта, который встал на защиту Украины. В составе украинских военных подразделений сражаются с российскими войсками представители самых разных видов спорта: Сергей Стаховский, Василий Ломаченко, Ярослав Амосов, Владимир Езерский, Олег Верняев и многие другие.

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