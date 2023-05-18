Команда Сергея Реброва одержала важную победу.

"Аль-Айн" украинцев Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко одержал разгромную победу в первом матче полуфинала Кубка лиги ОАЭ против "Аль-Насра".

Капитан национальной сборной Украины вышел в стартовом составе своей команды и начал разгром соперника. На 59-й минуте Ярмоленко реализовал пенальти. Впоследствии "Аль-Айн" забил еще трижды, а" Аль-Наср " ответил лишь одним взятием ворот. Итоговый счет - 4: 1.

Ярмоленко провел на поле 87 минут, после чего был заменен. Стоит отметить еще эпизод с участием украинского вингера, который случился на 82-й минуте. Андрей забил гол, однако взятие ворот было отменено после просмотра VAR из-за офсайда.

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Для игрока этот гол стал 12-м в текущем сезоне. Также в его активе четыре ассиста. В общем он сыграл 32 матча во всех турнирах.

Ответный матч полуфинала Кубка лиги запланирован на 21 мая. В случае сохранения преимущества в счете "Аль-Айн" пройдет в финал. Это будет последний матч сезона для команды украинцев.

Напомним, что в чемпионате "Аль-Айн" занял второе место. Также клуб проиграл в Суперкубке ОАЭ и в финале Кубка Президента.

Отметим, что текущий сезон может стать для украинцев последним в "Аль-Айне". Недавно известный инсайдер заявил, что Сергей Ребров все-таки подписал контракт со сборной Украины и вскоре приступит к работе.

У Андрея Ярмоленко контракт завершается тоже в конце июня, однако о продлении соглашения официально сообщено не было, а журналисты отмечали, что "Аль-Айн" не планирует в дальнейшем сотрудничать с украинским вингером.

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