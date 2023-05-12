"Аль-Айн" завоевал серебро первенства ОАЭ.

Капитан сборной Украины и игрок "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко в последнем матче чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов в этом сезоне дважды отличился в воротах оппонента.

Соперником "Аль-Айна", который тренирует Сергей Ребров, был один из претендентов на вылет "Аль-Батаэх". Подопечные украинского тренера разгромили оппонента со счетом 5:2.

Первый гол Ярмоленко забил уже на второй минуте. Он очень эффектно завершил атаку своей команды, пробив точно в левый угол.

Видео дня

"Аль-Айн" после этого забил еще дважды и пропустил с пенальти. А уже на 60-й минуте украинский вингер оформил дубль, сыграв на добивании.

Видео первого гола Ярмоленко:

Видео второго гола украинца:

Андрей провел на поле 83 минуты, после чего был заменен. В общем это были его 10-й и 11-й гол в текущем сезоне в 31 матче. Также на его счету еще шесть ассистов.

"Аль-Айн" благодаря трем очкам смог завершить чемпионат на втором месте. Лидеру первенства команда уступила лишь из-за худших результатов в личных встречах-против "Аль-Ахли Дубай".

Вероятно, этот матч может стать для Андрея последним за "Аль-Айн" в чемпионате. Как ранее сообщалось, клуб из ОАЭ не планирует продлевать контракт украинца, который действует до 30 июня этого года.

Впереди у подопечных Сергея Реброва запланированы еще, минимум, два поединка. Их "Аль-Айн" проведет в Кубке лиги против "Аль-Насра". В случае победу в этом двухматчевом противостоянии команда украинцев может сыграть в третьем финале в этом сезоне.

Напомним, что в предыдущих двух финалах (в Суперкубке и Кубке ОАЭ) "Аль-Ахли" проиграл.

Добавим, что контракт Сергея Реброва также завершается в конце этого сезона.

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