Капитан национальной сборной Украины всего год провел в клубе из ОАЭ.

"Аль-Айн" принял решение не продлевать контракт с украинцем Андреем Ярмоленко. Как сообщает UAEkick, вингер покинет команду в конце сезона.

Главной причиной источник называет скромный уровень выступлений футболиста.

За 30 матчей в составе "Аль-Айна" Ярмоленко забил девять голов и отдал шесть ассистов. Весь сезон он провел под руководством украинского тренера Сергея Реброва.

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Андрей стал игроком клуба из ОАЭ в июле 2022-го года. Он перешел в "Аль-Айн" на правах свободного агента, подписав контракт сроком на один год.

Отметим, что "Аль-Айн" за текущий сезон дважды проиграл в финалах: по одному разу в Суперкубке ОАЭ и Кубке президента ОАЭ. Кроме этого во внутреннем первенстве команда Реброва уже потеряла шансы на чемпионство. За один тур до финиша она занимает второе место.

"Аль-Айн" стал для Ярмоленко первым клубом не в Европе. Ранее Андрей играл за киевское "Динамо", дортмундскую "Боруссию" и лондонский "Вест Хэм". Также он провел 112 матчей в составе национальной сборной Украины и на данный момент является капитаном "сине-желтых". Ярмоленко - воспитанник академий черниговской "Десны "и киевского"Динамо".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 2,5 млн евро.

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