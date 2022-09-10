Вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко отметился забитым мячом в поединке 2-го тура чемпионата ОАЭ против "Аль-Дафри".
32-летний украинец на 35-й минуте сделал счет 3:0. Это дебютный гол капитана сборной Украины за новую команду. Заметим, что "Аль-Айн" выиграл этот матч со счетом 7:0.
Напомним, под руководством Сергея Реброва "Аль-Айн" в прошлом сезоне выиграл чемпионат ОАЭ, опередив ближайшего преследователя на десять очков. Также команда украинского специалиста стала победителем Кубка лиги ОАЭ.
Ребров до сих пор возглавляет этот клуб.
В июле этого года Ярмоленко подписал однолетний контракт с "Аль-Айном" на правах свободного агента. В прошлом сезоне Андрей выступал за лондонский "Вест Хэм".
Ярмоленко признался, что имел предложение вернуться в "Динамо", но выбрал экзотический вариант с Ближним Востоком.
يارمولينكو يسجل الهدف الثالث للعين #العين_الظفرة#دوري_ادنوك_للمحترفين#أبوظبي_الرياضيةpic.twitter.com/PlXlMpOXU6— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 10, 2022