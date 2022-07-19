Андрей Ярмоленко рассказал о причинах перехода в "Аль-Айн".

Капитан национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о причинах перехода в "Аль-Айн".

В интервью YouTube-каналу "Вацко Live" украинский нападающий признался, что он действительно получил предложение от Игоря Суркиса вернуться в "Динамо", однако из-за тяжелой ситуации в Украине, он предпочел перейти в команду Сергея Реброва.

"Действительно, у меня было предложение от "Динамо", в первую очередь хочу поблагодарить Игоря Михайловича и Григория Михайловичу (Суркисам) за то, что они хотели меня вернуть в родную команду.

Мне этого тоже хотелось, но сами понимаете, какая сейчас ситуация в стране.

Мне хочется стабильности, я хочу играть в футбол, а пока в Украине мне тяжело представить, как это будет. Потому мое решение было таким.

Но еще раз хочу поблагодарить их за предложение. Думаю, что все болельщики "Динамо" знают как я отношусь к этой команде. Это команда номер один в моей жизни", - сказал Ярмоленко.

Кроме того, Ярмоленко признался, что на самом деле он не имел большого количества вариантов, где продолжить свою карьеру, а на выбор в пользу "Аль-Айна" повлиял фактор Сергея Реброва.

"Я могу сказать, что не было 20 клубов, которые хотели меня подписать. Выбора большого не было. Логика перехода в "Аль-Айн"? Во-первых, мои дети будут жить в хорошем месте. Там будет английская школа. Во-вторых, это фактор Реброва. Я хорошо знаю Сергея Станиславовича.

Конечно, я его спрашивал про уровень футбола, уровень чемпионата. Ребров сказал, что я буду удивлен, что будет интересно. Я считаю, что принял правильное решение. Буду играть в футбол, а семья будет со мной", - резюмировал Ярмоленко.

Напомним, под руководством Сергея Реброва "Аль-Айн" в прошлом сезоне выиграл чемпионат ОАЭ, опередив ближайшего преследователя на десять очков. Также команда украинского специалиста стала победителем Кубка лиги ОАЭ.

Андрей Ярмоленко: карьера и достижения

Первым профессилональным клубом Андрея стала черниговская "Десна", в составе которой форвард сыграл 45 матчей в Первой лиге и забил 12 голов.

В 2005 году Ярмоленко перебрался в киевское "Динамо". За "бело-синих" Ярмоленко сыграл 340 матчей и забил 137 голов во всех турнирах, а также отдал 90 результативны передач.

С "Динамо" Андрей трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и трижды Суперкубок.

В 2017 году за 25 миллионов евро Ярмоленко перешел в "Боруссию" Дортмунд. За немецкий клуб сыграл 26 матчей и забил 6 голов.

В 2018 году перебрался в английский "Вест Хэм". В составе "молотобойцев" сыграл 86 матчей и записал себе в актив 13 забитых голов и 7 ассистов.

Ярмоленко является капитаном сборной Украины. Отыграл за национальную команду 109 матчей, забил 45 голов. Ярмоленко - второй бомбардир в истории сборной Украины.

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