У "Динамо" серьезная кадровая проблема перед встречей с "Бешикташем".

В четверг, 24 августа, киевское "Динамо" сыграет против "Бешикташа" в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.

Поединок против турецкого клуба пропустит лидер "бело-синих" Андрей Ярмоленко, сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

Источник утверждает, что Ярмоленко пропустит игру против "Бешикташа" из-за проблем со здоровьем. Пока неизвестно, сможет ли Андрей помочь команде в ответной игре.

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Андрей Ярмоленко присоединился к киевскому клубу в июне на правах свободного агента. 33-летний нападающий подписал с "Динамо" контракт на два года.

В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в составе "бело-синих" пять матчей во всех турнирах и отличился тремя забитыми голами.

Добавим, что первая игра "Динамо" против "Бешикташа" пройдет в румынском Бухаресте на стадионе "Рапид-Джулешти". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, на предыдущей стадии Лиги конференций "Динамо" прошло греческий клуб "Арис". Первая игра завершилась победой греков со счетом 1:0, в ответном матче киевляне выиграли - 2:1. В серии послематчевых пенальти "бело-синие" выиграли - 6:5.

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