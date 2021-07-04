Сотни болельщиков пришли, чтобы встретить сборную Украины на родной земле.

4 июля сборная Украины приземлился в аэропорту "Борисполь" после своего удивительного путешествия на Евро-2020. За день до этого "желто-синие" потерпели фиаско в матче с Англией и не смогли пробиться в 1/2 финала чемпионата Европы.

Команду Андрея Шевченко пришли встретить болельщики, известные личности и журналисты. Тысячи фанатов с национальной символикой приветствовали сборную аплодисментами и скандированием "Молодцы, молодцы".

Почетными гостями были солист группы ТНМК Фоззи, фронтмен группы "Скай" Олег Собчук и рэпер ЯрмаК, которые вместе с болельщиками затянули гимн Украины.

Фото - УАФ.

Перед болельщиками Шевченко произнес искреннюю речь.

Сборная Украины на Евро-2020: результаты

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Автор: Артем Будрин