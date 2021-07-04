4 июля сборная Украины приземлился в аэропорту "Борисполь" после своего удивительного путешествия на Евро-2020. За день до этого "желто-синие" потерпели фиаско в матче с Англией и не смогли пробиться в 1/2 финала чемпионата Европы.
Команду Андрея Шевченко пришли встретить болельщики, известные личности и журналисты. Тысячи фанатов с национальной символикой приветствовали сборную аплодисментами и скандированием "Молодцы, молодцы".
Почетными гостями были солист группы ТНМК Фоззи, фронтмен группы "Скай" Олег Собчук и рэпер ЯрмаК, которые вместе с болельщиками затянули гимн Украины.
Фото - УАФ.
Перед болельщиками Шевченко произнес искреннюю речь.
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Сборная Украины на Евро-2020: результаты
- В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.
- Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию - 2:1.
- В третьем туре Украина проиграла Австрии в Бухаресте со счетом 0:1.
- В итоге украинская сборная заняла в группе C третье место, но вышла в плей-офф. "Желто-синие" стали одной из четырех лучших команд, занявших третьи места, и впервые пробились в плей-офф чемпионатов Европы.
- В 1/8 финала сборная Украины в овертайме вырвала победу у Швеции благодаря голу Артема Довбика - 2:1. Украина впервые в истории вышла в четвертьфинал Евро.
- В 1/4 финала сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4: видео голов матча.
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