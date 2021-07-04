Главный тренер сборной Украины поблагодарил фанатов за поддержку на Евро-2020, а те аплодисментами встретили главную футбольную команду страны.
Об этом сообщает ТСН.
В аэропорту "Борисполь" сотни болельщиков собрались, чтобы выразить благодарность украинским футболистам. Игроки и тренеры поднялись на мини-сцену. Фанаты вместе с Ярмаком, Фоззи и лидером группы С. К. А. Й. Олегом Собчуком исполнили гимн Украины.
"Спасибо огромное за эту поддержку. Я благодарен вам. Вы не понимаете, как это было важно, когда мы выходили на игры. Мы благодарим всех, кто поддерживал команду на стадионах. Всем тем, кто болел в Украине. Мы чувствовали вашу поддержку. Я хочу поблагодарить ребят за ту поддержку и самоотдачу, которую они показали. Слава Украине!", - сказал Шевченко.
В конце торжественной церемонии публика затянула "Червону руту" и провела команду к автобусу.
Сборная Украины на Евро-2020: результаты
- В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.
- Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию - 2:1.
- В третьем туре Украина проиграла Австрии в Бухаресте со счетом 0:1.
- В итоге украинская сборная заняла в группе С третье место, но вышла в плей-офф. "Желто-синие" стали одной из четырех лучших команд, занявших третьи места, и впервые пробились в плей-офф чемпионатов Европы.
- В 1/8 финала сборная Украины в овертайме вырвала победу у Швеции благодаря голу Артема Довбика - 2:1. Украина впервые в истории вышла в четвертьфинал Евро.
- В 1/4 финала сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4: видео голов матча.
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