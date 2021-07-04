Сборная Украины прибыла домой.

Главный тренер сборной Украины поблагодарил фанатов за поддержку на Евро-2020, а те аплодисментами встретили главную футбольную команду страны.

Об этом сообщает ТСН.

В аэропорту "Борисполь" сотни болельщиков собрались, чтобы выразить благодарность украинским футболистам. Игроки и тренеры поднялись на мини-сцену. Фанаты вместе с Ярмаком, Фоззи и лидером группы С. К. А. Й. Олегом Собчуком исполнили гимн Украины.

"Спасибо огромное за эту поддержку. Я благодарен вам. Вы не понимаете, как это было важно, когда мы выходили на игры. Мы благодарим всех, кто поддерживал команду на стадионах. Всем тем, кто болел в Украине. Мы чувствовали вашу поддержку. Я хочу поблагодарить ребят за ту поддержку и самоотдачу, которую они показали. Слава Украине!", - сказал Шевченко.

В конце торжественной церемонии публика затянула "Червону руту" и провела команду к автобусу.

Сборная Украины на Евро-2020: результаты

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Автор: Артем Будрин