По словам Романа Яремчука, это было личное решение каждого футболиста.

Игроки национальной сборной Украины по футболу, даже те, что раньше говорили на русском - все начали переходить на украинский язык при общении.

Об этом рассказал нападающий национальной сборной Украины по футболу Роман Яремчук в эфире информационного телемарафона.

"Это было личное решение каждого футболиста, потому что у нас каждый самостоятельно решает, на каком языке ему говорить. Сейчас у всех желание общаться только на украинском языке. Все понимают, что произошел переломный момент, когда нужно действительно проявить единую позицию и патриотизм. Именно поэтому, по моему мнению, 100% игроков сборной приняли решение общаться на украинском", - сказал форвард национальной сборной.

Яремчук заметил, что матч со сборной Шотландии был очень сложным и еще раз поблагодарил всех украинцев за поддержку.

"Когда ты так далеко находишься от Украины, то по-особому чувствуется поддержка от всех людей. Мы сейчас работаем только на Украину и для наших защитников. Поэтому, это наша общая победа", - акцентировал он.

Он добавил, что во время матча на стадионе было около трех тысяч украинских болельщиков.

"Когда после гола я побежал к трибуне, то чувствовал особое единение с болельщиками. Гордость, что мы вместе переживаем один момент, когда можем стать единым целым и разделить радость", - сказал украинский нападающий, который забил второй гол в матче.

Яремчук отметил, что когда в стране идет война, а спортсмены продолжают делать свою работу, то чувствуется огромная ответственность перед всеми украинцами.

"Мотивация просто зашкаливает, потому что каждый футболист чувствует большую ответственность перед нашими людьми и нашими воинами. У каждого продолжается своя битва, только на разных фронтах. Мы стараемся делать то, что мы лучше умеем, чтобы приносить победу Украине", - акцентировал Яремчук.

Напомним, в матче 1/2 финала отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины на стадионе "Хэмпден парк" в Глазго победила Шотландию со счетом 3:1. Голами в составе команды Александра Петракова отличились Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик. За Шотландию гол забил Макгрегор.

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