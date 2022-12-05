Сборная Японии попытается сотворить еще одну сенсацию на мундиале в Катаре.

В понедельник, 5 декабря, в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу встретятся национальные сборные Японии и Хорватии.

Встреча команд пройдет на стадионе "Эль-Джануб" в городе Эль Вакра.

Сборная Хорватии на стадии группового этапа ЧМ-2022 играла в группе F с командами Бельгии, Марокко и Канады. Хорваты набрали 5 очков, сыграв вничью с марокканцами (0:0) и бельгийцами (0:0) и победили Канаду (4:1).

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Япония стала одной из главных сенсаций этого турнира, заняв первое место в группе с немцами и испанцами. Представители Азии одержали победы в играх с Испанией (2:1) и Германией (2:1) и проиграли Коста-Рике (0:1).

Япония - Хорватия: прогноз

Букмекеры считают сборную Хорватии фаворитом этой дуэли. На победу подопечных Златко Далича в основное время можно поставить с коэффициентом 2,10. Ничья - 3,35. Триумф сборной Японии оценивается коэффициентом 4,00.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2,00. Гол Японии иоценивают в 1,57, а на то, что отличится сборная Хорватии, можно поставить с коэффициентом 1,29.

Букмекеры считают, что встреча Хорватии и Японии, вероятнее всего, завершится со счетом 1:0 в пользу хорватов, коэффициент на данный исход - 6,30.

Япония - Хорватия: трансляция

В Украине матч 1/8 финала ЧМ-2022 между командами Японии и Хорватии в прямом эфире можно будет посмотреть на Киевстар ТВ.

Также игра будет транслироваться региональными каналами Суспильного, на сайте Суспильне Спорт, а также видеосервисе MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Хорватии является действующим вице-чемпионом мира, в финале прошлого мундиаля хорваты уступили сборной Франции.

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