Александр Петраков разочарован позицией киевского "Динамо".

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков прокомментировал ситуацию с отказом киевского "Динамо" направить 29 апреля вызванных в лагерь национальной команды футболистов.

Специалист отметил, что никто из "Динамо" с ним не связывался, в то время как Дарио Срна из "Шахтера" попросил о небольшой отсрочке, и Петраков отложил сбор команды на несколько дней.

"Скажу откровенно, я в шоке. Такого ответа я не ожидал. Прежде всего, хочу напомнить, если, возможно, кто-то забыл: в нынешнее военное время украинские клубы, к сожалению, лишены возможности участвовать в официальных играх, и только сборная Украины готовится к сверхважным международным матчам.

К каким официальным поединкам готовится "Динамо" и каким регламентом ФИФА аргументирует свой отказ предоставить игроков в указанные по вызову даты?

В стране идет война, все внутренние соревнования приостановлены: регламент ФИФА применяется к официальным матчам, которых сейчас у наших клубов нет из-за войны. Какие интересы отстаивает киевский клуб сейчас?

Хочу добавить, что о своем намерении организовать сбор 29 апреля УАФ сообщила всем нашим клубам, из которых мы приглашаем кандидатов в сборную, 11 апреля. Не помню, чтобы "Динамо" к тому времени объявило график благотворительных матчей, который привело в письме к нам.

Мне никто не звонил и ничего не предлагал. Какие-либо коррективы можно было бы внести, я могу понять клубные планы. Вот, например, ко мне обратился Дарио Срна из "Шахтера".

Он попросил дать возможность сборникам сыграть в товарищеском матче дончан с "Хайдуком" 1 мая, сразу после чего футболисты переедут в лагерь национальной команды. Один-два дня решающую роль не играют - и я пошел навстречу.

Сбор начнется на два дня позже. Я отменил ранее запланированный на 2 мая спарринг. Тренерский штаб сборной, ее персонал и первые игроки прибудут 1-го числа, а уже 2-го присоединятся "горняки", и мы приступим к тренировочному процессу.

Первый матч проведем 6 мая, далее встречи состоятся 10-го и 14-го числа, после чего будут два выходных. 17 мая к нам начнут присоединяться легионеры, и мы сыграем еще два спарринга 22-го и 26-го", - приводит слова Петракова официальный сайт УАФ.

Александр Петраков отметил, что сами футболисты "Динамо" готовы прибыть в расположение сборной.

"Прежде всего, хочу подчеркнуть, что эта позиция клуба - это не идея футболистов. Я постоянно на связи с ребятами и знаю, что они готовы приехать в сборную и защищать цвета Украины. Мой месседж один: есть вызов в национальную команду - 2 мая нужно быть в Словении.

Руководству клуба хочу напомнить, что разрешение на временный выезд за границу футбольным клубам были предоставлены Министерством молодежи и спорта Украины именно по причине подготовки национальной команды к официальным играм.

Раньше я благодарил клубы за их инициативу и за то, что они предоставляют сборникам игровую практику. Но теперь мы собираем национальную сборную вместе - так что не нужно придумывать несуществующие причины и вставлять палки в колеса во время нашей подготовки.

В стране идет война, и сейчас нет полутонов. Все должно быть четко: есть вызов в сборную, прошу явиться. Если нет - как бы это ни было досадно, придется "Динамо" вернуться в Украину, а мне - заменить динамовцев игроками из других клубов", - резюмировал Петраков.

Напомним, Александр Петраков запланировал начать сбор национальной команды в Словении 29 апреля и вызвал в расположение сборной Украины 25 игроков из украинских команд, из которых 12 - представители "Динамо".

Планы сборной Украины на май-июнь