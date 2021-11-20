Суркис крайне недоволен работой арбитров в матче 15-го тура УПЛ.

В пятницу, 19 ноября, в рамках 15-го тура чемпионата Украины "Динамо" нанесло сокрушительное поражение "Черноморцу" (6:1).

Президент столичного клуба Игорь Суркис комментируя результат матча, выступил с критикой в адрес работы системы VAR.

"Сказать вам честно? При таком счете я такой комедии не видел сколько живу. И вы, наверное, тоже. Давайте будем откровенны. У нас же футбол, а не цирк. По пять минут смотреть, был пенальти или нет – да лучше бы его отменили, но не смешили бы людей. Видно же было, что защитник "Черноморца" сыграл рукой. Я так понимаю, смотрели, было ли вне игры или нет. Но нужно это делать быстро. Сейчас пришел новый куратор – возможно, он научит арбитров, как нужно работать", - приводит слова Суркиса официальный сайт "Динамо".

Читайте такжеЛуческу высказался о крупной победе над Черноморцем и арендованных у Динамо игрокахКроме того, владелец киевского клуба ответил на вопрос, кто из арендованных "Черноморцем" игроков ему запомнился в матче против "Динамо".

"При таком счете сложно сказать, что кто-то понравился. Скорко неплохо выглядел в начале встречи. Затем началась нервозность. Пара центральных защитников, мне кажется, отыграла не совсем качественно. А во втором тайме, когда вышел Михайленко, стало поспокойнее. Я обычно никого не выделяю в чужой команде, потому что смотрю на свою", - добавил Суркис.

Также Игорь Суркис поделился своими ожиданиями от предстоящего матча "Динамо" в Лиге чемпионов против "Баварии".

"Неправильно, если мы будем искать оправдания – против нас самый сильный клуб и так далее. Нужно выходить на поле, бороться и доказывать. Футболисты ведь смотрят на Запад. Но в таких матчах они должны доказывать, что они достойны играть в топ чемпионатах. Сборная же сыграла достойно с Францией, Испанией… Нужно выходить и играть, никого не бояться. И не делать детских ошибок, таких, какие мы допустили в Мюнхене.

Читайте также"Может, не совпали цифры": экс-тренер Динамо Хацкевич заявил, что испанский гранд хотел купить ЦыганковаМы можем проиграть, но смотря как – отдаваясь в игре, борясь до последнего. У нас есть какие-то призрачные шансы зацепиться за евровесну. Хотелось бы набрать больше очков, забить мячи в еврокубках. Очень бы этого хотелось. Хотя я лично понимаю, что "Бавария" это сегодня топ-клуб, и команда показывает на сегодняшний день фантастический футбол", - сказал Суркис.

Напомним, "Динамо" сыграет против "Баварии" в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Матч запланирован на 23 ноября и пройдет на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве.

Украинская Премьер-лига: 15-й тур

15-й тур УПЛ проходит с 19 по 22 ноября: где и когда смотреть матчи.

В турнире лидирует "Динамо", у которого 38 очков. "Шахтер" (35 очков) - второй, но "горнякам" еще предстоит сыграть свой матч 15-го тура.

"Черноморец" с 11 баллами в активе занимает 12-ю позицию.

Главный аутсайдер турнира - "Мариуполь", набравший 7 очков.

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 9 голов. На один гол меньше забили Артем Довбик и Виталий Буяльский.

Автор: Владимир Медяник