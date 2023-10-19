Михаил Мудрик помог сборной Украины победить Мальту в рамках 8-го тура отбора на Евро-2024.

Полузащитник "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал свой дебютный гол за национальную команду.

22-летний футболист забил один из голов "сине-желтых" в поединке восьмого тура квалификации Евро-2024 против национальной команды Мальты (3:1).

В комментарии YouTube-каналу "ВЗБІРНА" Мудрик признался, что во время удара закрыл глаза. Также футболист рассказал, кому посвящает свой дебютный гол за сборную Украины и отреагировал на критику журналистов.

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"Я просто закрыл глаза. Я знал, что если я попаду туда, куда бью, где бы ни стоял вратарь, будет гол.

Посвящаю гол своей семье. Очень рад за них, потому что я рад, когда они радуются. Для меня это самое главное.

Какой-то эксперт говорил, что у меня и в "Челси", и в сборной не идет. Не знаю, наверное не идет", - сказал Мудрик.

Отметим, что Михаил Мудрик получил награду "Лев матча" по итогам игры против Мальта. Этот приз вручается лучшему футболисту матча по мнению болельщиков.

Также после матча главный тренер сборной Мальты Микеле Марколини отметил, что его команда проиграла из-за Мудрика, который постоянно создавал моменты у их ворот.

"Мудрик - невероятный игрок. Мы проиграли, потому что он постоянно создавал опасность, заработал пенальти, забил гол. Вот почему такой клуб, как "Челси", много ему платит. Это футбол, игроки как он делают разницу - и он сделал разницу", - заявил тренер на пресс-конференции после матча.

Добавим, что сборная Украины в рамках отбора на Евро-2024 по футболу занимает второе место в группе C, набрав 13 очков. У сборной Италии, которая идет третьей - 10 очков и на одну игру сыграно меньше. Лидирует в группе Англия - 16 очков.

Чтобы попасть на ЧЕ-2024 по фуболу сборной Украины нужно будет в последнем туре квалификации победить в номинально домашней игре Италию. Встреча состоится 20 ноября в Леверкузене на стадионе "БайАрена".

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