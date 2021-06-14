Кристиан Эриксен подчеркнул, что хочет понять, что с ним произошло.

Полузащитник сборной Дании и миланского "Интера" Кристиан Эриксен, который потерял сознание и перенес остановку сердца во время матча Евро-2020 против Финляндии, дал свой первый комментарий после случившегося.

Слова Эриксена приводит La Gazzetta dello Sport.

"Спасибо, я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что со мной произошло. Хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня", - сказал датчанин.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором Эриксен помахал болельщикам из окна больничной палаты и показал, что все хорошо.

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Кристиан Эриксен потерял сознание: подробности

29-летний лидер сборной Дании потерял сознание в конце первого тайма матча с Финляндией. Он пошатнулся и рухнул на газон в момент, когда партнер по команде вбрасывал на него мяч из аута.

Эриксен потерял сознание, на поле выбежали врачи. Игроки сборной Дании окружили футболиста, чтобы скрыть происходящее от камер.

Врачам пришлось использовать дефибриллятор и реанимировать футболиста прямо на поле. К счастью, им удалось спасти его.

Эриксена унесли с поля с кислородной маской. При этом у него были открыты глаза. Со стадиона его доставили в больницу.

Следом УЕФА сообщил, что состояние футболиста стабилизировано. Позже стало известно, что Эриксен находится в сознании и может говорить. Он пообщался со своими партнерами по сборной по видеосвязи и попросил их доиграть матч.

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Автор: Антон Дударь