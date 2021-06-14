Полузащитник сборной Дании и миланского "Интера" Кристиан Эриксен, который потерял сознание и перенес остановку сердца во время матча Евро-2020 против Финляндии, дал свой первый комментарий после случившегося.
Слова Эриксена приводит La Gazzetta dello Sport.
"Спасибо, я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что со мной произошло. Хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня", - сказал датчанин.
Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором Эриксен помахал болельщикам из окна больничной палаты и показал, что все хорошо.
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Кристиан Эриксен потерял сознание: подробности
- 29-летний лидер сборной Дании потерял сознание в конце первого тайма матча с Финляндией. Он пошатнулся и рухнул на газон в момент, когда партнер по команде вбрасывал на него мяч из аута.
- Эриксен потерял сознание, на поле выбежали врачи. Игроки сборной Дании окружили футболиста, чтобы скрыть происходящее от камер.
- Врачам пришлось использовать дефибриллятор и реанимировать футболиста прямо на поле. К счастью, им удалось спасти его.
- Эриксена унесли с поля с кислородной маской. При этом у него были открыты глаза. Со стадиона его доставили в больницу.
- Следом УЕФА сообщил, что состояние футболиста стабилизировано. Позже стало известно, что Эриксен находится в сознании и может говорить. Он пообщался со своими партнерами по сборной по видеосвязи и попросил их доиграть матч.
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