"Челси" не может выиграть в АПЛ уже четыре матча подряд.

В субботу, 18 февраля, лондонский "Челси" сенсационно проиграл "Саутгемптону" в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги.

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер высказался на тему неудовлетворительных результатов команды и отметил, что понимает разочарование фанатов.

"Мы в состоянии трансформации и есть определенные факторы, но в то же время есть эмоции, и команда проигрывает. Результаты таковы, каковы они есть, и вы можете это понять.

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Я не глупый и не наивный. Моя работа состоит в том, чтобы идти вперед, помогать команде, стараться поддерживать ее в трудный период. И принимать критику. Когда вы проигрываете, вы всегда можете что-то сделать или изменить. Я всегда был таким, это привело меня к этому моменту. Но я знаю, что люди хотят чего-то другого", - приводит слова Поттера Sky Sports.

Отметим, что "Челси" не может выиграть в АПЛ уже четыре матча подряд. Такие результаты разочаровывают болельщиков команды. Особенно горьким стало поражение против "Саутгемптона", который занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ.

Кроме того, "Челси" проиграл первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Боруссии" Дортмунд. Таким образом, серия "синих" без побед насчитывает уже пять игр во всех турнирах.

Напомним, что в январе этого года в "Челси" перешел из "Шахтера" Михаил Мудрик. Украинский вингер дебютировал за "синих" в игре с "Ливерпулем" (0:0). С момента дебюта украинца "Челси" не может выиграть.

Мудрик сыграл за "Челси" пять матчей, результативными действиями не отличался.

После 24-х туров "Челси" занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, заработав 31 очко.

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