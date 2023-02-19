Михаил Мудрик получил худшую оценку среди всех футболистов, участвовавших в игре.

В субботу, 18 февраля, состоялся поединок 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Челси" противостоял "Саутгемптону".

Поединок проходил на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершился сенсационным поражением хозяев поля.

Матч начался с того, что команды почтили память экс-игрока "Челси" Кристиана Атсу, который был найден мертвым после землетрясений в Турции.

"Саутгемптон", который идет на последнем месте в турнирной таблице АПЛ, очень смело начал игру и играл с лондонским грандом наравне в первой половине встречи. А в концовке тайма "святым" удалось забить гол.

Капитан "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Прауз на 45+1-й минуте забил в ворота "Челси" прямым ударом со штрафного.

Во втором тайме гости отдали владение мячом "Челси", а сами сосредоточились на контратаках. Хозяева имели множество предголевых моментов, но забить лондонцам не удавалось.

На 74-й минуте капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта получил серьезную травму головы. Врачи оказывали испанцу помощь более 10 минут, после чего унесли с поля на носилках и в кислородной маске. Степень серьезности травмы будет известна позже.

В последние минуты "Челси" пытался вырвать очки у аутсайдера лиги, но сделать им это так и не удалось.

"Челси" - "Саутгемптон" - 0:1

Гол: Уорд-Прауз, 45+1

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта (Чалоба, 84), Бадьяшиль, Кулибали (У. Фофана, 46), Чилуэлл (Галлахер, 84), Ковачич, Фернандес, Мадуэке (Мудрик, 64), Феликс, Маунт (Хаверц, 64), Д. Фофана (Стерлинг, 46)

"Саутгемптон": Базуну, Мэйтленд-Найлз, Беднарек, Белла-Кочап, Перро, С. Армстронг (Уолкотт, 59), Уорд-Прауз, Лавия (Диалло, 87), Эльюнусси (Алькарас, 87), Сулемана (А. Армстронг, 59), Онуачу (Мара, 59)

Предупреждения: Кулибали, Аррисабалага - Белла-Кочап, С. Армстронг, Мара, Лавия

Обзорм матча:

Отметим, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик появился на поле в этой игре на 64-й минуте. 22-летний экс-игрок "Шахтера" имел шанс забить на последних секундах игры, но мяч после его удара пролетел сильно мимо ворот.

Согласно данным статистического портала WhoScored, Мудрик получил самую худшую оценку среди всех участвовавших футболистов - 5,8.

После 23-х сыгранных туров "Челси" остается на 10-м месте с 31 очком в активе. "Саутгемптон" немного улучшил свое положение: "святые" хоть и остались последними, но теперь у них 18 очков, что всего на одно очко меньше, чем у "Лидса", который идет впереди.

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