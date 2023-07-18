Криштиану Роналду не хочет возвращаться в европейский футбол.

Звездный футболист "Аль-Насра" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своем переходе в Саудовскую Аравию.

38-летний нападающий разнес европейский футбол и заявил, что больше никогда не вернется играть в Европу.

"Меня критиковали меня за то, что я пришел в лигу Саудовской Аравии, но что произошло теперь? Я открыл путь и теперь все игроки идут сюда. Мое решение присоединиться к саудовским клубам было на 100% решающим для привлечения новых лучших игроков. Это факт.

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Когда я перешел в "Ювентус", Серия А была мертва. Когда я подписал контракт, она возродилась. Где бы ни был Криштиану, я всегда вызываю большой интерес. Через год лига Саудовской Аравии опередит лигу Турции и Нидерландов.

Сейчас лига Саудовской Аравии лучше MLS. Я на 100% уверен, что не вернусь ни в один европейский клуб. Мне 38 лет, и, кроме того, европейский футбол сильно потерял в качестве. Только АПЛ - это действительно сильный чемпионат, она намного впереди других лиг, по моему мнению", - приводит слова Криштиану Роналду журналист Фабрицио Романо.

Криштиану Роналду перешел в "Аль-Наср" прошлой зимой, после скандального ухода из "Манчестер Юнайтед".

Португалец подписал с саудовским клубом контракт на два сезона с базовой зарплатой 75 миллионов долларов в год.

В прошлом сезоне Криштиану сыграл 19 матчей за "Аль-Наср", забил 14 голов и отдал 2 голевых передачи.

Стоит отметить, что переход Роналду действительно открыл дверь в Саудовскую Аравию для многих звезд европейского футбола. В частности, саудовским клубам удалось подписать действующего обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема.

Кроме того, в саудовскую лигу этим летом перешел французский полузащитник Н'Голо Канте, бразилец Роберто Фирмино, серб Сергей Милинкович-Савич, Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Марцело Брозович и другие звезды футбола.

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