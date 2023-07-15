За 2023 год Криштиану Роналду заработал 136 миллионов долларов.

Нападающий "Аль-Насра" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2023 году.

По оценкам Forbes, за год, до 1 мая 2023 года (завершение большинства сезонов во всех видах спорта), легендарный португалец заработал 136 миллионов долларов.

Таким образом, Криштиану обошел по сумме годового заработка Лионеля Месси (аргентинец заработал 130 миллионов долларов), занимавшего ранее первое место.

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Кроме того, Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса за самый большой годовой заработок в истории спорта.

38-летний португалец заработал 46 миллионов долларов непосредственно за выступления на футбольном поле (зарплата в "Манчестер Юнайтед" и "Аль-Насре"). Еще 90 миллионов долларов Криштиану получил от рекламных контрактов.

Добавим, что третье место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов года занял форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, доход которого составил 120 миллионов долларов.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду далеко не впервые попадает в Книгу рекордов Гиннеса. В 2017 году португалец был включен в Книгу Гиннесса, став самым популярным спортсменом в "Твиттере", в 2021 году - за наибольшее количество голов, забитых за сборную, а в 2023 - за наибольшее количество сыгранных матчей за национальную команду.

Напомним, в январе 2023 года Криштиану Роналду стал игроком саудовского клуба "Аль-Наср". Он подписал контракт на два сезона с зарплатой 75 миллионов долларов в год. Учитывая все бонусы и дополнительные выплаты, оклад португальца может вырасти до 200 миллионов долларов в год.

За "Аль-Наср" Роналду сыграл 19 матчей, забил 14 голов и отдал 2 голевых передачи.

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