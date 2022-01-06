Виталий Балашов признался, почему перешел в российский клуб.

Полузащитник "Актобе" Виталий Балашов рассказал, почему перебрался в российский "Тамбов" в 2020 году.

Футболист признался, что совершенно не желеет о своем переезде в российский чемпионат, в то время, когда в Украине идет война с РФ. Напротив, Балашов заявил, что хотел этого трансфера, как и его семья.

"Не будет ли проблем в Украине из-за трансфера в "Тамбов"? Да нет, какие проблемы. Почему? Мне кажется, что это уже прошло. Шумели, когда все это начиналось, кто-то писал. Не думаю, что сейчас будет критика в Одессе точно 100%.

Не успел поиграть за "Тамбов"... Это потому, что команда стала банкротом. Не жалею, никогда этого не делаю. Тем более я хотел, мои родные хотели. Обрадовался, когда появился такой вариант. Не ожидал, что сложится ситуация, что клуб станет банкротом. Почему мне жалеть? Чемпионат хороший, поля, болельщики. В Украину сейчас это все тоже возвращается. Через год, максимум два, будет чемпионат, который был в 2009-2011 годах, когда были "Кривбасс", "Металлист", "Днепр". Футбол в Украине становится на свои места.

Читайте такжеЧемпион мира оказался ненужным: европейский клуб выгнал талантливого украинцаНа данный момент не поехал бы в Россию, потому что за неделю до окончания чемпионата президент "Актобе" вызвал меня и мы договорились, что в следующем сезоне я останусь здесь. Если бы такой договоренности не было, если бы мне в "Актобе" сказали: "Ты нам не нужен, ищи команду" и попрощались нормально, то я бы, конечно, поехал, будь такое предложение. Мы пожали руки, но в противном случае я, конечно, уехал бы.

У меня тогда как раз истекал контракт с "Олимпиком", я очень хотел попасть туда, ведь там новый стадион, болельщики, хорошие команды. Я сидел и играл в Counter-Strike, а тут мне звонит русский номер. Это был главный тренер "Тамбова". Он представился и сказал, что они бы хотели видеть меня в команде. Так это все и случилось", – приводит слова Балашова издание Tribuna.

Напомним, Виталий перебрался в "Тамбов" в октябре 2020 года, но уже в марте 2021 года перешел в "Шахтер" Караганды. Сейчас Балашов выступает за "Актобе".

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