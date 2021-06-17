Украинцы взяли 3 очка, победив Северную Македонию.

Сборная Украины во 2-м туре группового этапа Евро-2020 обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1.

У "желто-синих" забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук, а Руслан Малиновский не реализовал пенальти.

Болельщики обсуждают победу украинской сборной в сети. Собрали самые яркие комментарии.

Украина - Северная Македония: цифры и факты

Сборная Украины прервала серию из шести подряд поражений на чемпионатах Европы и одержала свою вторую победу на Евро в истории.

Во втором подряд матче Евро-2020 в составе украинской сборной голами отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Они вошли в число лучших бомбардиров турнира.

Андрей Ярмоленко обошел Андрея Шевченко по количеству результативных действий в составе сборной Украины - 63 очка (42 гола и 21 голевая передача). У Шевченко - 61 очко (48 голов и 13 голевых передач).

Лучшим игроком матча признан Ярмоленко.

Евро-2020: группа С

В группе С борьбу за выход в плей-офф ведут Украина, Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

В 1-м туре сборная Украины уступила Нидерландам (2:3), а Австрия обыграла Северную Македонию.

Нидерланды и Австрия свой матч 2-го тура проведут сегодня, 17 июня. Начало - в 22.00.

После двух туров сборная Украины набрала 3 очка, у Македонии - 0. У Нидерландов и Австрии - по 3 очка, но сыгран один матч.

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Автор: Антон Дударь