Потрясающий гол Томаса Дойла вывел "Шеффилд" в полуфинал Кубка Англии.

В воскресенье, 19 марта, состоялся поединок 1/4 финала Кубка Англии, в котором встречались "Шеффилд Юнайтед" и "Блэкберн". Оба клуба представляют Чемпионшип - второй по силе дивизион чемпионата Англии.

Матч проходил на стадионе "Бремолл Лейн" в Шеффилде и завершился победой хозяев поля со счетом 3:2.

Счет в игре открыли гости - на 21-й минуте пенальти реализовал Бен Бреретон. На 28-й минуте "Шеффилд" сравнял счет - автоголом отличился игрок "Блэкберна" Сэм Галлахер. На 60-й минуте футболисты "Блэкберна" во второй раз повели в счете - с передачи Сэма Галахера отличился Сэмми Смодич.

На 81-й минуте хозяевам поля удалось сравнять счет - после паса Макса Лоу гол забил Оливер Макберни. А в компенсированное время "Шеффилду" удалось вырвать победу в этой игре. Триумфальный гол "Юнайтед" получился еще и невероятно красивым. На 90+1-й минуте 21-летний хавбек "Шеффилда" Томас Дойл забил пушечным ударом с дальней дистанции.

"Шеффилд Юнайтед" - "Блэкберн" - 3:2

Голы: Галлахер, 28 аг, Макберни, 81, Дойл, 90+1 - Бреретон, пен 21, Смодич, 60

Видео гола и обзор матча:

Помимо "Шеффилд Юнайтед" в полуфинал Кубка Англии вышли также "Манчестер Сити", "Манечстер Юнайтед" и "Брайтон". Команда Пепа Гвардиолы разгромила со счетом 6:0 "Бернли", "МЮ" в сумасшедшем матче с двумя удалениями обыграл "Фулхэм", а "Брайтон" разобрался с "Гримсби" (5:0).

Пары 1/2 финала Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" - "Брайтон"

"Манчестер Сити" - "Шеффилд Юнайтед"

Полуфинальные матчи Кубка Англии сезона-2022/2023 пройдут 22 и 23 апреля.

Напомним, действующим победителем Кубка Англии является "Ливерпуль", который в финале прошлого года победил "Челси".

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