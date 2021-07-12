Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью проанализировал поражение Англии в финале чемпионата Европы. Он видит проблему в том, что опытные футболисты отказались бить пенальти, а решающие удары в серии одиннадцатиметровых наносили молодые игроки.
Стоит отметить, что коуч английской сборной по-своему прокомментировал эту неудачу.
Моуринью для The Mirror разобрал эту ситуацию на атомы:
"Я хотел бы сказать про момент, который мне как тренеру остался непонятным, а именно замену Уокера и Хендерсона на Рашфорда и Санчо. Перед розыгрышем углового вы теряете двух хороших защитников и меняете их на двух игроков, которым нужно вливаться в игру, да еще и не защитников. Англия могла проиграть еще тогда. Я этого не мог понять".
"Потом выбор пенальтистов. Думаю, сложно согласиться, особенно с тем, что бил последним Сака. Это слишком сложно для молодого парня. А игроки, которые должны были быть там, сбежали от ответственности. И поскольку Саутгейт честный парень, который защищает своих футболистов, я не верю, что Гарет когда-нибудь скажет, что игрок A и игрок B избежал ответственности, спрятался или сказал, что не готов".
"Потому что я на 100 процентов уверен, что один игрок, который мог бы быть в этой команде, не был в ней, потому что в 1/8 финала чемпионата мира-2018 отказался пробить пенальти. Иногда такие ситуации случаются, и честные люди, такие как Гарет, не разоблачают игроков".
"Неважно, великий ты игрок или нет, в этой ситуации где был Стерлинг? Где был Стоунз? И где был Люк Шоу?"
"И почему Хендерсон или Уокер не остались на поле, потому что на самом деле Рашфорду и Санчо очень, очень трудно выйти и исполнить пенальти после одного прикосновения к мячу. А доверять решающий пенальти Сака - думаю, для него это слишком", - поделился мыслями "Особенный" Жозе.
Напомним, что Моуринью с нового сезона начнет работу в знакомой для себя Серии А.
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Италия - Англия: итоги финала
- Сборная Италии во второй раз в истории стала чемпионом Европы.
- Италия выиграла Евро впервые за 53 года. Это рекордный перерыв между победами на чемпионате Европы.
- Италия стала четвертым многократным чемпионом Европы после Германии (3 титула), Испании (3) и Франции (2).
- Сборная Англии впервые играла в финале чемпионата Европы.
- Люк Шоу забил самый быстрый гол в финалах чемпионатов Европы - ему понадобилась 1 минута 57 секунд.
- Леонардо Бонуччи в 34 года и 71 день стал самым возрастным автором гола в финалах Евро.
- Бонуччи установил новый рекорд сборной Италии по количеству игр на чемпионатах Европы - 18. Он обошел Джанлуиджи Буффона.
- Италия - первая команда в истории, выигравшая две подряд серии пенальти на чемпионатах Европы.
- Италия не проигрывает уже в 34 матчах подряд. От повторения мирового рекорда (его делят Испания и Бразилия) ее отделяет один матч.
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