Жозе считает, что группа игроков "бежала от ответственности".

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью проанализировал поражение Англии в финале чемпионата Европы. Он видит проблему в том, что опытные футболисты отказались бить пенальти, а решающие удары в серии одиннадцатиметровых наносили молодые игроки.

Стоит отметить, что коуч английской сборной по-своему прокомментировал эту неудачу.

Моуринью для The Mirror разобрал эту ситуацию на атомы:

"Я хотел бы сказать про момент, который мне как тренеру остался непонятным, а именно замену Уокера и Хендерсона на Рашфорда и Санчо. Перед розыгрышем углового вы теряете двух хороших защитников и меняете их на двух игроков, которым нужно вливаться в игру, да еще и не защитников. Англия могла проиграть еще тогда. Я этого не мог понять".

"Потом выбор пенальтистов. Думаю, сложно согласиться, особенно с тем, что бил последним Сака. Это слишком сложно для молодого парня. А игроки, которые должны были быть там, сбежали от ответственности. И поскольку Саутгейт честный парень, который защищает своих футболистов, я не верю, что Гарет когда-нибудь скажет, что игрок A и игрок B избежал ответственности, спрятался или сказал, что не готов".

"Потому что я на 100 процентов уверен, что один игрок, который мог бы быть в этой команде, не был в ней, потому что в 1/8 финала чемпионата мира-2018 отказался пробить пенальти. Иногда такие ситуации случаются, и честные люди, такие как Гарет, не разоблачают игроков".

"Неважно, великий ты игрок или нет, в этой ситуации где был Стерлинг? Где был Стоунз? И где был Люк Шоу?"

"И почему Хендерсон или Уокер не остались на поле, потому что на самом деле Рашфорду и Санчо очень, очень трудно выйти и исполнить пенальти после одного прикосновения к мячу. А доверять решающий пенальти Сака - думаю, для него это слишком", - поделился мыслями "Особенный" Жозе.

Напомним, что Моуринью с нового сезона начнет работу в знакомой для себя Серии А.

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Италия - Англия: итоги финала

Сборная Италии во второй раз в истории стала чемпионом Европы.

Италия выиграла Евро впервые за 53 года. Это рекордный перерыв между победами на чемпионате Европы.

Италия стала четвертым многократным чемпионом Европы после Германии (3 титула), Испании (3) и Франции (2).

Сборная Англии впервые играла в финале чемпионата Европы.

Люк Шоу забил самый быстрый гол в финалах чемпионатов Европы - ему понадобилась 1 минута 57 секунд.

Леонардо Бонуччи в 34 года и 71 день стал самым возрастным автором гола в финалах Евро.

Бонуччи установил новый рекорд сборной Италии по количеству игр на чемпионатах Европы - 18. Он обошел Джанлуиджи Буффона.

Италия - первая команда в истории, выигравшая две подряд серии пенальти на чемпионатах Европы.

Италия не проигрывает уже в 34 матчах подряд. От повторения мирового рекорда (его делят Испания и Бразилия) ее отделяет один матч.

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Автор: Артем Будрин