Карпова выразила надежду, что Путина и Лукашенко будут судить за их преступления.

Футболистка женской сборной России и испанского "Эспаньола" Надежда Карпова отреагировала на встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко, которая накануне состоялась в Минске.

27-летняя спортсменка назвала Путина и Лукашенко фашистами и подчеркнула, что их нужно судить за то, что они устроили геноцид.

"Вы - у***и, вы - мрази. Вы те, кто устроил геноцид. Вы те, кого нужно судить. Вы не просто "токсичные", вы е****е фашисты, которым давно нет места в современном мире.

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Надеюсь, вы получите по заслугам. Потому что добро всегда побеждает зло. К черту путлера, к черту войну", - написала Надежда Карпова в Instagram.

Отметим, что Надежда Карпова последовательно поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

В июне издание BBC опубликовало интервью с Карповой, в котором футболистка выступила с публичной критикой режима Владимира Путина и осудила войну в Украине.

В ноябре Надежда оригинально поздравила россиян с Днем народного единства, процитировав антивоенный стих и обматерив Путина.

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